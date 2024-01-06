BTP Gölcük seçim koordinasyon merkezi oluşturuldu

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can,İl Başkanı Abdullah Erdem,İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu ve parti yönetimi katıldı. Gölcük ilçesi ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, Bağımsız Türkiye Partisi'ne yerel seçimlerde ilçe genelinde ilginin fazla olduğu dile getirildi. Seçim koordinasyon Merkezi oluşturuldu ve başkanlığa Metin Yılmazlar getirildi.Toplantıda bulunan Başkan Adayı Muharrem Can gençlere yakından ilgi gösterdi ve Parti Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ında bir genç lider olduğunu kendilerine dile getirdi.