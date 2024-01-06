Kars'taki korkunç kazada hayatını kaybedenler Kocaeli'de toprağa verildi

Dün, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve kamyon çarpışmış, 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralanmıştı. Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün de kazaya karıştığı olayda araç sürücüsü Ömer Urağ ile Faruk Akbulak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Urağ ve Akbulak bugün memleketleri Kocaeli'ye getirildi.
Hayatını kaybeden 2 kişi memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı
38 yaşındaki Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. 60 Evler Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Urağ'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Ömer Urağ'ın naaşı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.
52 yaşındaki Faruk Akbulak'ın cenazesi de Darıca'da ailesi tarafından teslim alındı. Arafat Cami'de kılınan cenaze namazına milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akbulak'ın kılınan cenaze namazının ardından naaşı Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.