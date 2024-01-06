MHP LİDERİ BAHÇELİ: "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim sorunu yoktur"

DUVAR - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Sertifika Töreni’nde konuştu. Bahçeli, Suudi Arabistan'daki, Süper Kupa krizi, TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili AYM'nin ikinci kez verdiği kararı değerlendirdi. Öte yandan Bahçeli, son dönemde rejim tartışmalarıyla ilgili de açıklamalar da bulundu.

2009 yılında başlayan Liderlik ve Siyaset Okulu hakkında konuşan Bahçeli, "Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur. Öğrenmeye kapalı olmak cehalete kucak açmakla eş anlamlıdır. Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir. Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim. Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini provoke edenler laçka tipler, layüsel asalaklardır. Kervanımızı yağmalamak için sürekli pusu attıklarını biliyoruz" dedi.

MHP lideri, "30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır" diye konuştu.

'REJİM SORUNU YOKTUR'

" Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim sorunu yoktur, olması düşünülemez" diyen Bahçeli, "Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Milli Marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Hilavet tartışmasını istismar edenlerin hepsi birden hastalıklıdır. Aklı rehin alınmış neye hizmet ettikleri belirgin olan, partimizin sembolü olan 3 hilali kullananların hangi faaliyette olduğu görülmektedir. Devlete ve millete karşı siyaset yapılamaz. Yapılırsa siyasetle değil ihanetle anılacaktır."

SÜPER KUPA: TFF SÜRECİ YÖNETEMEDİ

Bahçeli şöyle devam etti: "Türk futbolunda olmayan şey futboldur. TFF süreci yönetemediği gibi, FB ve GS yönetimi süreci yönetememiştir. Süper Kupa finalinin oynanması için niçin Riyad'ın çekildiği kadar protokole neden uyulmadığı bir muammadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye demektir, istiklal, istikbal demektir, biz demektir."

'YARGITAY'IN ŞEREFLİ HAKİMLERİNİ KUTLUYORUM'

AYM'nin TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği kararı değerlendiren Bahçeli şöyle konuştu: "Türkiye'de diktatörlük olsaydı, Can Atalay davasıyla ilgili devlete meydan okuyanlar, bölücüleri destekleyenler, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek için vızır vızır ortalıkta gezenler nasıl tutunacaklardı. Diktatörlük olsaydı, cezaevindeki bir terörist Türk Devleti'ne nasıl 'işgalci' diyecekti. Anayasa Mahkemesi milletimizin gasp edilen haklarını nasıl savunacak? Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ve aldıkları bu kararı destekliyoruz."