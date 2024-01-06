- Ekonomi

S Sport Plus'ın abonelik ücretine zam

Euroleague, NBA, UFC ve La Liga gibi organizasyonların yayın haklarını elinde bulunduran S Sport+, platformun aylık ve yıllık ücretlerine zam yaptı.
S Sport Plus'ın abonelik ücretine zam mask

DUVAR - S Sport+, üyelerine gönderdiği bir maille platformun ücretlerine 6 Şubat itibarıyla zam geleceğini duyurdu. Platform son zammını Eylül 2023'te yapmıştı.

Üyelere gönderilen "Fiyat Güncellemesi Hakkında" başlıklı e-mailde aylık 69,99 TL / yıllık 499,99 TL olan abonelik ücretinin aylık 99,99 TL / yıllık 699,99 TL'ye çıktığı belirtildi.

Mailde şu ifadelere yer verildi: 

"Son dönemde maliyet yapısındaki değişkenlikler ve enflasyona bağlı artışlar nedeniyle, paket fiyatlarımızda güncellemeye gitmemiz gerekti. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz S Sport Plus aylık paketinizin kullanım süresi sona erdikten sonra, 6 Şubat 2024 tarihi itibari ile yapılacak yenileme işlemlerinde güncel aylık paket satış fiyatı 99,99 TL (KDV dahil) üzerinden devamı sağlanacaktır."
# S Sport+, Üyelik, Zam, aylık, yıllık, 2024

06 Oca 2024 - 17:50 - Ekonomi

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