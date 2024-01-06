S Sport Plus'ın abonelik ücretine zam

DUVAR - S Sport+, üyelerine gönderdiği bir maille platformun ücretlerine 6 Şubat itibarıyla zam geleceğini duyurdu. Platform son zammını Eylül 2023'te yapmıştı.
Üyelere gönderilen "Fiyat Güncellemesi Hakkında" başlıklı e-mailde aylık 69,99 TL / yıllık 499,99 TL olan abonelik ücretinin aylık 99,99 TL / yıllık 699,99 TL'ye çıktığı belirtildi.
Mailde şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde maliyet yapısındaki değişkenlikler ve enflasyona bağlı artışlar nedeniyle, paket fiyatlarımızda güncellemeye gitmemiz gerekti. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz S Sport Plus aylık paketinizin kullanım süresi sona erdikten sonra, 6 Şubat 2024 tarihi itibari ile yapılacak yenileme işlemlerinde güncel aylık paket satış fiyatı 99,99 TL (KDV dahil) üzerinden devamı sağlanacaktır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.