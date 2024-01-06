İşsizlik maaşı değişti

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıklamıştı. Yeni asgari ücret zammıyla beraber birçok ücrette de değişiklik yapıldı. Asgari ücretlinin işsiz kalması durumunda alacağı ödenek ile işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek.

TV100'de yer alan habere göre, son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara ödenen işsizlik maaşı çalışma süresine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor.

İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak.

İşsizlik ödeneğinde 10 bin 650 liradan 15 bin 880 liraya çıkan tavan tutar ise bu aydan itibaren uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor.

Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/) adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.