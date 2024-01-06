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Başkan Büyükakın, BBP İl Koordinatörünü ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü'yü ağırladı.

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Büyükakın, BBP İl Koordinatörünü ağırladı mask

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldi. Küpçü ile Başkan Büyükakın, yerel seçimler ve Kocaeli'ye yönelik istişarelerde bulundu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi önemli konular üzerinde değerlendirme yaptıklarını dile getiren Metehan Küpçü, "Şehrimiz ve devletimiz için ne gerekiyorsa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ülkemizi ve şehrimizi daha ileri seviyeye taşımak için çalışmalarımız devam edecek. 31 Mart seçimleri öncesi il ve ilçelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Cumhuriyetimizin 100. yılına şahitlik etmenin de gurunu yaşıyoruz" dedi.
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06 Oca 2024 - 18:37 - Siyaset

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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