İslam Memiş altın ve dolar için rakam verdi, uyardı!

Ons altın 2.152 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz yıl faizleri zirveye taşımıştı. Ancak Fed’in son toplantı tutanakları 2024 yılında faiz indirimlerinin olacağını teyit eder nitelikteydi. Uzmanlar yüksek faiz sevmeyen altın fiyatlarının 2024 yılında rekor kırmaya devam etmesini bekliyor.

Yurt içinde ise sakin de olsa yükselerek 30 TL’ye dayanan dolar/TL kuru ile altının ons fiyatından destek bulan gram altın, tarihi zirvelerini güncellemeyi ihmal etmiyor. 1 yılda yüzde 85’ten fazla değer kazanan altının gram fiyatı 2000 TL seviyesinde bir aşağı bir yukarı hareketli grafik çiziyor.

Gram altın fiyatlarında bir başka gelişme ise geçtiğimiz yıl içinde açılan alış-satış makas farkı oldu. Bir dönem 200 TL seviyelerine kadar yükselen makas aralığı 20 liralara kadar gerilemişti. Ancak İstanbul Kuyumcular Odası’nın uygulaması İKO’ya bakıldığında makas aralığının geri geldiği görüldü. Şu anda 2013 TL’den satışa sunulan gram altının alış fiyatı ise 1842 TL! Yani bu da 171 liralık farka işaret ediyor.

Peki altının gram fiyatı için uzmanlar ne diyor? Gram altın düşecek mi, yükselecek mi? Yatırımcının en çok merak ettiği sorulara Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yanıt verdi. “Yılın ilk çeyreğinde 2200 lira seviyesi, yılın ortasında 2500- 2700 TL seviyesi, yılın zirvesi olarak da 3000 TL'yi görecek gibiyiz” diyen uzman isim şu uyarıyı yaptı:

“Bir yandan dolar ve ons yükselecek. Elinde altın bulunduranlar acil karar vermemeliler. Jeopolitik gelişmeler de altını yükseltiyor. Yıl içinde düğün planlayanlar bu rakamları bir alım fırsatı olarak görmeliler. Gram altın dip fiyatı 2000 TL olacak.”

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (6 OCAK 2024 CUMARTESİ)

• Ons altın: 2045 dolar

• Gram altın: 2.013 TL

• Çeyrek altın: 3.474 TL

• Cumhuriyet altını: 14.189 TL

• 22 ayar bilezik: 2.013 TL.

Kaynak: GAZETE DUVAR