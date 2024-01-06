Kassam Tugayları: "Netanyahu kardeşinin öcünü alıyor"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir aldığı İsrailli askerlerin ailelerine seslenerek, "Netanyahu'ya güvenmeyin, çocuklarınızın ölmesini umursamıyor" uyarısında bulundu.
AA'nın haberine göre Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından paylaşılan görüntülü mesajda esir alınan İsrail askerlerinin ailelerine uyarıda bulunuldu.
Gazze'de esir tutulan İsrail askerlerinin ailelerine, "Netanyahu, esir askerlerin ölmesini umursamıyor çünkü kardeşi Yonatan esir kurtarma girişiminde öldürüldü. Netanyahu, açıkça 'kardeşimin ölümüyle yaşadığımı yaşayın' diyor, ona güvenmeyin" mesajı verildi.
İsrail ordusunda üst düzey subay olan Netanyahu’nun kardeşi Yonatan Netanyahu, 1976’da 248 yolcuyla Uganda'daki Entebbe Havalimanına kaçırılan bir uçaktaki İsrailli rehineleri kurtarmak için düzenlenen operasyonda öldürülmüş, söz konusu operasyonda ölen tek kişi olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemal - Barbar netanyahu . Neden öldürüyorsun masum çoluk çoçuğu. Neyin öfkesi , neyin hırsı bu . Tüm dinlerde masumlara , çoluk çoçuğa dokunulmaz . Hamas islam dininin temsilcisi değildir . Devletine karşı terör suçu işlediğini düşünüyorsan gel Türk devletinden öğren teröriste nasıl müdahale edilir. Bizde terörden 40 yıldır çekiyoruz ama böyle binlerce çoluk çoçuğun , kadının öldürüldüğü bir şey gördün mü Türk devletinden. Teröriste nokta atış yaparsın hiçbir masuma zarar vermezsin . Sen hem bu dünyada hem cehennemde en derin çukurlarda yanarsın inşallah.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.