Kassam Tugayları: "Netanyahu kardeşinin öcünü alıyor"

Cemal - Barbar netanyahu . Neden öldürüyorsun masum çoluk çoçuğu. Neyin öfkesi , neyin hırsı bu . Tüm dinlerde masumlara , çoluk çoçuğa dokunulmaz . Hamas islam dininin temsilcisi değildir . Devletine karşı terör suçu işlediğini düşünüyorsan gel Türk devletinden öğren teröriste nasıl müdahale edilir. Bizde terörden 40 yıldır çekiyoruz ama böyle binlerce çoluk çoçuğun , kadının öldürüldüğü bir şey gördün mü Türk devletinden. Teröriste nokta atış yaparsın hiçbir masuma zarar vermezsin . Sen hem bu dünyada hem cehennemde en derin çukurlarda yanarsın inşallah.