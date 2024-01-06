İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de kurtuluş hareketini örgütleyen ve gösterdiği başarılarla İzmit’te adına semt kurulan Yahya Kaptan’ı ölümünün 104’ncü yılında anacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Anıtı’nda düzenlenecek anma programı 8 Ocak Pazartesi saat 11.00’de başlayacak. Anma programı çerçevesinde, Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde bulunan anıta karanfil koyulacak.
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İzmit Belediyesi, Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan’ı anacak
İzmit Belediyesi, milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ı vefatının 104. yıl dönümünde Yahya Kaptan Anıt Meydanı’nda düzenlenecek törenle anacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.