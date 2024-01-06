İzmit Belediyesi, Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan’ı anacak

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de kurtuluş hareketini örgütleyen ve gösterdiği başarılarla İzmit’te adına semt kurulan Yahya Kaptan’ı ölümünün 104’ncü yılında anacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Anıtı’nda düzenlenecek anma programı 8 Ocak Pazartesi saat 11.00’de başlayacak. Anma programı çerçevesinde, Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde bulunan anıta karanfil koyulacak.