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Başakşehir: 0 - Adana Demirspor: 0

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Başakşehir: 0 - Adana Demirspor: 0 mask

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum
Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 46), Figueiredo (Serdar Gürler dk. 82), Piatek (Keny dk. 90+4)
Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel, Karzev
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dorukhan Toköz dk. 90+1), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Gravillon dk. 86), Stambouli (Tayfun Aydoğan dk. 85), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 90+1), Emre Akbaba, Nani (Yusuf Barasi dk. 70), Akintola
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdülsamet Burak
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
Sarı kartlar: Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba (Başakşehir)

06 Oca 2024 - 19:03 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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