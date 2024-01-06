Başakşehir: 0 - Adana Demirspor: 0

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum
Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 46), Figueiredo (Serdar Gürler dk. 82), Piatek (Keny dk. 90+4)
Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel, Karzev
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dorukhan Toköz dk. 90+1), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Gravillon dk. 86), Stambouli (Tayfun Aydoğan dk. 85), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 90+1), Emre Akbaba, Nani (Yusuf Barasi dk. 70), Akintola
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdülsamet Burak
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
Sarı kartlar: Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba (Başakşehir)
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.