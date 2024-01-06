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Eray Akar'dan Bodrum FK'ya 4.5 yıllık imza

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden HES İlaç Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı
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Eray Akar'dan Bodrum FK'ya 4.5 yıllık imza mask

1. Lig'deki Muğla temsilcisi Bodrum FK, ara transferde Afyonspor'dan 20 yaşındaki forvet Eray Akar'ı renklerine bağladı.

Transferde geleceğe yatırım yapan yeşil-beyazlı ekip, Nazilli Belediyespor'dan 21 yaşındaki stoper Furkan Apaydın'ın ardından Eray'la da 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon 12 maçta forma giyen genç futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin Antalya'daki devre arası kampına katıldı.
# yıllık, yatırım, Antalya

06 Oca 2024 - 19:09 - Spor

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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