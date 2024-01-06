Eray Akar'dan Bodrum FK'ya 4.5 yıllık imza

1. Lig'deki Muğla temsilcisi Bodrum FK, ara transferde Afyonspor'dan 20 yaşındaki forvet Eray Akar'ı renklerine bağladı.
Transferde geleceğe yatırım yapan yeşil-beyazlı ekip, Nazilli Belediyespor'dan 21 yaşındaki stoper Furkan Apaydın'ın ardından Eray'la da 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon 12 maçta forma giyen genç futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin Antalya'daki devre arası kampına katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.