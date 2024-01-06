Tıpkı kefir gibi bağırsak dostu besinler!

Kuru erik bol miktarda lif içerir. Bu nedenle çayla veya sade tüketildiğinde kuru erik metabolizmayı hızlandırır. Peki bağırsak çalıştırma formülleri neler?

BAĞIRSAKLARI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRACAK MUCİZE ÖNERİ:

MADEN SUYU TÜKETİN: Bazı araştırmalar maden suyu veya maden suyunun kabızlığı gidermede sudan daha etkili olduğunu bulmuştur. Karbonatlı şekerli gazlı içeceklerin içilmesi, eklenen şeker ve yapay tatlandırıcıların sağlık üzerindeki genel olumsuz etkilerine ek olarak kabızlığı daha da kötüleştirebilir.

BİR FİNCAN KAHVE İÇİN: Kahve, çay ve diğer kafeinli içeceklerin bağırsaklarınızın yanı sıra sinir sisteminiz üzerinde de uyarıcı etkisi vardır ve bu da kabızlık durumunda rahatlama sağlayabilir. Medical News Today'e göre kafeinli kahve, bağırsakları içme suyundan %60, kafeinsiz kahveden ise %23 daha fazla uyarabilir.

SİNAMEKİ ÇAYINI DENEYİN: Sinameki - sinameki bitkisinin meyvesi veya yaprağı - kabızlığı tedavi etmek ve kolonoskopi gibi prosedürlerden önce bağırsağı temizlemek için kullanılan reçetesiz satılan bir müshildir.

KURU ERİK TÜKETİN: Tüm meyvelerde bir miktar lif bulunur ve kabızlığa yardımcı olabilir, ancak kuru erik ve eriklerde daha fazla lif bulunur. Günde yedi orta boy kuru erik kabızlık sorunu çözmenize yardımcı olabilir.