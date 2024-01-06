Romanlardan Selvi’ye sıcak karşılama!

Her gününü bir mahalleye ayıran, sokak sokak gezerek halkı selamlayan ve bölgedeki esnafa bol kazanç dileyen Selvi, sivil toplum kuruluşları ile de bir araya gelerek görüş ve beklentilerini paylaşıyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bu kapsamda geçtiğimiz gün de Körfez Romanlar Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine konuk olan aday adayı Ferhat Selvi, burada dernek başkanı Baki Temel, yönetim kurulu ve Roman gençlerle bir araya geldi. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma sırasında Roman vatandaşlarımızın yakın ilgisi ile karşılaşan Selvi, gösterilen alaka dolayısıyla dernek yöneticilerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

“BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ”

Burada yaptığı konuşmasında Roman vatandaşlarımızın her zaman ilgiyi hak eden bir topluluk olduğunu dile getiren aday adayı Selvi, “Sizler bizim yaşamımızın renklerisiniz. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bugün gösterilen ilgi de beni açıkçası çok sevindirdi. Ayrıca her şeyin açık bir şekilde sorulması, gerekli paylaşımların yapılması de mutlu olduğum bir diğer konu oldu.

“ROMANLARIMIZ DEVLETİNE VE MİLLETİNE BAĞLIDIR”

Hepimiz devletçi insanlarız. Romanlarımız da devletine, milletine bağlı insanlardır. Bu ülkenin ihtiyacı olan şey birlikteliğimizdir. Bu bütünlüğün sağlanmasındaki en büyük unsur ise devlet ve millet inancımızdaki samimiyetimizdir. Önümüzde bir yerel seçim var. Şayet mayıs seçimlerinin bir anlamı olsun istiyorsak, milletçe yeniden yerel idare birimlerini Cumhur İttifakına emanet etmeliyiz.

“ YENİ BİR BİRLİKTİLİĞİN TEMELLERİNİ ATTIK”

Hem AK Parti unsurları ve hem de Cumhur İttifakımızın unsurları 31 Mart’ta yapılacak olan bu seçimler için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler de belli bir göreve talip olduk. Bundan sonrası genel merkezimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kararla ilgilidir. Fakat her halükarda sizlerle bir, beraber ve güçlü bir birlikteliğin temellerini bu dönemde atmış oluyoruz” diye konuştu.