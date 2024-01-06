Görüntüler infial yaratmıştı: Benzin istasyonunda 'sucuk yıkayan' 3 kişi yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadığını farkeden bir kişi o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün 16 AEV 265 plakalı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri araç sahibi İ.Y.(48) isimli kadına ulaştı.

YAKALANDILAR

İ.Y.’ nin aracı eşi Hüseyin Y. (55) ile Fatih M.(35)’nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü.

El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Şahıslara Türk Ceza Kanunu’nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

SUCUKLAR İMHA EDİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, minibüsün içinde yıkanan yaklaşık 70 kilo sucuk, numuneler alındıktan sonra Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

SERBEST KALDILAR

Jandarmada ifadeleri alınan, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., numuneleri alınan sucukların sonuçları çıkana kadar, serbest bırakıldı.