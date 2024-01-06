Adem Metan, AKP İstanbul adayını açıkladı: "Sayın Murat Kurum’a biraz önce, çıkacağı İBB adaylığı yolculuğu tebliğ edildi. AK Parti İstanbul İBB adayı Sayın Murat Kurum'dur"
06 Oca 2024 - 20:46- Siyaset Güncelleme:
AKP İstanbul adayını açıkladı
Gazeteci Adem Metan yaptığı paylaşımla Murat Kurum'a İBB adaylığının tebliğ edildiğini söyledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
M.Murtaza Yekayak - Asla kazanamaz kim olursa olsun 31 Mart 2024 hazimet olacak emeklisi, işçisi, memuru, çiftçisi, halkın tüm katmanları kandırılamayacak gerçekleri gördü genel seçimden bu tarafa ekonomik buhran, çeteler, yolauzluklar, torpiller, yanancılara batandaşlık, anayasal ihlaller, depremzedeler, çevre konut kiralararı hepsi olumsuz hepsi bıktırdı her konuda değişim şart sandıkda demokrasi işleyerek bu değişim yerelde olacak genel iktidarda yerel muhalefette o zaman unutulan halk kendini yeniden anımsatacaktır.
Eski̇ Ak Parti̇li̇ - İNŞALLAH KAZANAMAZ AK PARTİ CHP KAZANSIN 22 SENE OY VERDİK HARAM ZIKKIM OLSUN KENDİLERİ SALTANAT SÜRSÜN BİZLER 7500 TL TALİM EDELİM
Seyfettin - eko bi halt yiyemedi karşsına bostan korkuluğu koysa kazanır çok kolay bir seçim olacak bu, Eko bitti.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.