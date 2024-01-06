AKP İstanbul adayını açıkladı

M.Murtaza Yekayak - Asla kazanamaz kim olursa olsun 31 Mart 2024 hazimet olacak emeklisi, işçisi, memuru, çiftçisi, halkın tüm katmanları kandırılamayacak gerçekleri gördü genel seçimden bu tarafa ekonomik buhran, çeteler, yolauzluklar, torpiller, yanancılara batandaşlık, anayasal ihlaller, depremzedeler, çevre konut kiralararı hepsi olumsuz hepsi bıktırdı her konuda değişim şart sandıkda demokrasi işleyerek bu değişim yerelde olacak genel iktidarda yerel muhalefette o zaman unutulan halk kendini yeniden anımsatacaktır.