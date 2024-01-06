Güreşçi Berat, Başiskelelilerin gururu oldu!

BAŞKAN ÖZLÜ’YE TEŞEKKÜR
04-07 Ocak tarihleri arasında Tokat ilinde Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada toplam 70 ilden 400 sporcu şampiyonluk için mindere çıktı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Genc-i Âlâlı güreşçi Berat Mut, Türkiye 5.'si olarak büyük başarı elde etti. Güzel bir şampiyona geçiren ve ilerisi için büyük umut veren Mut, sevincini antrenörü Nazmi Kahveciler ile paylaşırken, desteklerinden dolayı Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'ye teşekkür etti.
Nazmi Kürekçiler, "Yaklaşık 8 ay önce açtığımız Güreş branşında büyük başarı aldık. Kocaeli'den tek katıldığımız şampiyonaya 77 şehirden 400 sporcu katıldı. Benim sıfırdan yetiştirdiğim sporcum, Kocaeli'de şampiyon oldu. Gruplar Marmara Şampiyonasında üçüncü oldu ve Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Kulüp Müdürümüz Abdulsamet Yaylı ve Gutes Sorumlusu Koray Taşan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.