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Güreşçi Berat, Başiskelelilerin gururu oldu!

Başiskele Belediyesi tarafından açılan Spor Okulları'nda eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele veren Başiskele Belediyesporlu güreşçi Berat Mut, yine Başiskeleliler'in gururu oldu.

Hakan Yağcıoğlu
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Güreşçi Berat, Başiskelelilerin gururu oldu! mask
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BAŞKAN ÖZLÜ’YE TEŞEKKÜR
04-07 Ocak tarihleri arasında Tokat ilinde Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada toplam 70 ilden 400 sporcu şampiyonluk için mindere çıktı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Genc-i Âlâlı güreşçi Berat Mut, Türkiye 5.'si olarak büyük başarı elde etti. Güzel bir şampiyona geçiren ve ilerisi için büyük umut veren Mut, sevincini antrenörü Nazmi Kahveciler ile paylaşırken, desteklerinden dolayı Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'ye teşekkür etti.

Nazmi Kürekçiler, "Yaklaşık 8 ay önce açtığımız Güreş branşında büyük başarı aldık. Kocaeli'den tek katıldığımız şampiyonaya 77 şehirden 400 sporcu katıldı. Benim sıfırdan yetiştirdiğim sporcum, Kocaeli'de şampiyon oldu. Gruplar Marmara Şampiyonasında üçüncü oldu ve Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Kulüp Müdürümüz Abdulsamet Yaylı ve Gutes Sorumlusu Koray Taşan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

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06 Oca 2024 - 22:30 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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