Kocaeli Amatör Futbol'da heyecan doruktaydı!

U 15
Hisareynspor. 11
Gölcük İdman Yurdu. 0
U15
Üçyoldoğu 2
İzmit Gençlerbirliği 3
U 12
Serdar G.B Spor = 2
K. Marmara Gençlik = 3
Uzunçiftlik Spor = 1
Yeni Kocaeli Spor = 2
K. Öncü Spor = 7
İ. Baç Spor = 0
İ. Erenler Spor = 0
İ. İdmanyurdu Spor = 4
U 15
Karamürselspor 4
Gölcükspor 1
S.Amator
K.Suadiyespor 0
Bağdatspor 3
U-12
K. Gençspor 1
İzmit Maltaspor 2
İzmit FK 3
K. Okanspor 0
Yeşilovaspor 1
Yeni Kandıraspor 8
Yuvam İzmitspor 0
1937 SEKAspor 2
U-18 Klasman
Yenidoğan Serdarspor 4
K. 61 Futbol Kulübü 5
U/12
Kocaeli Güneş..2
İzmit Yahya Kaptan..1
U/12
Çayirtepe Gençlik...7
Kocaeli Yenişehir...1
U/12
Alikahya Bld..2
Cenesuyu Plajyolu...3
U/12
Kocaeli Emek...5
Kocaeli Gücü...3
U12
Spor Eğt. Atölyesi 1
Gebze Tayfun Spor 1
Çayırovaspor 2
D. Kartal Gücü 3
D.kale Bayramoğlu 2
Fener 41 Gücü 2
Mutlukentspor 5
Gebze Birlik Spor 0
Çayırova Bld Eğt Spor 3
Darıca G. B. Spor 1
U 16
Sekadoğan 0
G.Asarköy 4
G. Ciftlikspor 7
Kızderbent 1
(Yazlık Gölcük Şirinköy maçı Yazlıkspor maça gelmediğinden maç oynanmamıştır)
U 18 ELİT
Hisareynspor. 4
İzmit 41 FK. 1
U12 E
Kullarspor:0
Seymen Karşıyaka Spor:1
Bahçecik Spor:0
Başiskele Birlik Spor:1
Kullar1975 Spor:6
Başiskele Damlarspor:0
Anadolu Yenikoy Spor:1
Yuvacıkspor:3
Anadolu 1071 Spor:2
Başiskele Belediye Spor:3
Başiskele Birlikspor
Kocaeli Nusretiyespor
(Maçı, Hakem kararı ile 70.dk Tatil edilmiştir...)
U18
Cayirtepespor 3
İzmit Yenimahallespor 1
U_15 K
Çayırova Gümüş Spor:4
Çayırova Gençler Birliği Spor: 0
Süper amatör
Kocaeli Güneşspor 2
Çayırda Menderesspor 1
U 18 klasman
İzmit Bacspor
Masukiyespor
(Bu müsabaka Maşukiyespor gelmediği için maç tatil edildi)
U 18 ELİT
Gölcükspor. 1
Karamürsel İdman Yurdu 1
U18
Başaranspor 0
Körfez İlçesi Birlikspor 7
U-15
Arslanbey Organize Sanayispor 0
Arslanbey G.B Spor 9
U-18
Sarımeşespor 0
İzmit Maltaspor 7
U-18
Arslanbey G.B Spor 1
İlimtepespor 1
S.LIG
Derince Sırrıpaşa FK:2
Eşmespor:3
U15
Dilovası Yıldızlarspor 7
Güzeltepespor 1
S.lig
Dilovası Belediyespor 1
Körfez GB Spor 4
U 15
Darıca Birlikspor:12
Erbakan Genclikspor:0
U 18 Klasman E
Çayırova Spor.. 3
Gebze Balkan Spor..0
U15 G
Kullar 1975 Spor:6
Uzunciftlik Spor:2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.