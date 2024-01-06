Körfez’de hatta Kocaeli’de sevilen sayılan Hatipoğlu’nu, Kocaeli Erzurumlular Kültür Ve Dayanışma Vakfının organize ettiği programda Erzurumlular bağrına bastı. Bürokrasiden gelmiş aynı zamanda halkın içinden, herkesi kucaklayan, sıcakkanlı, enerjik güler yüzlü İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu teşkilatı ile programdan programa koşuyor. Girdiği her ortamda kucaklanıp, ilgiyle karşılanıyor.
06 Oca 2024 - 23:07- Siyaset Güncelleme:
ERZURUMLULAR, İYİ PARTİLİ HATİOĞLU'NU BAĞRINA BASTI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.