06 Oca 2024 - 23:07- Siyaset G:

ERZURUMLULAR, İYİ PARTİLİ HATİOĞLU'NU BAĞRINA BASTI

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ERZURUMLULAR, İYİ PARTİLİ HATİOĞLU'NU BAĞRINA BASTI mask
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Körfez’de hatta Kocaeli’de sevilen sayılan Hatipoğlu’nu, Kocaeli Erzurumlular Kültür Ve Dayanışma Vakfının organize ettiği programda Erzurumlular bağrına bastı. Bürokrasiden gelmiş aynı zamanda halkın içinden, herkesi kucaklayan, sıcakkanlı, enerjik güler yüzlü İYİ Parti  Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu teşkilatı ile programdan programa koşuyor. Girdiği her ortamda kucaklanıp, ilgiyle karşılanıyor. 

06 Oca 2024 - 23:07 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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