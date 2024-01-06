İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında can kaybı arttı

İsrail güçleri Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta bir evi hedef almıştı. Yetkililer can kaybının arttığını açıkladı.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El Manara Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 342 OKUL HASAR GÖRDÜ

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde 342 okulun hasar gördüğünü açıkladı. OCHA, bu durumun 7 Ekim'den bu yana okula gidemeyen 400 bin 700 öğrencinin eğitimini etkilediğini söyledi.

OCHA yaptığı açıklamada, "Okul binalarının yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edilmiş insanlar tarafından barınak olarak kullanılıyor" dedi.

Ayrıca saldırılardan Gazze ve Han Yunus şehirlerinin yanı sıra kuzey Gazze'nin de büyük oranda etkilendiği belirtildi.

Kaynak: KARAR