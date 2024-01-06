İzmir'de şüpheli ölüm! Üniversiteli Gökçe evinde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesi Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise genç kızın evinin önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.