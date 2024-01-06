İzmir'de şüpheli ölüm! Üniversiteli Gökçe evinde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesi Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise genç kızın evinin önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.