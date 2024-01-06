Kocaeli Türk Ocakları, "Sarıkamış Şehitlerini Andı"

Kocaeli Türk Ocakları Yönetim Kurulu üyelerinden Tuğrul GÖK “Şubemiz faaliyetlerine 23 Aralık 2023’de Cihat YAYCI Bey’in konferansı ile virgül koymuştuk, bugün yeni yılın ilk programına Sarıkamış diyerek başlıyoruz. İlhami GÜLTEKİN Bey bizlere Sarıkamış’ı, yaşananları ve Enver Paşa’yı daha iyi anlamamızı sağlayacak.” Sözleri ile yaptığı açılışın akabinde sözü İlhami GÜLTEKİN devraldı.

GÜLTEKİN sunumuna harekatın öncesindeki süreci anlatarak o dönemde Kafkas Cephesini, Rus ve Ermenilerin durumlarını anlatarak başladı. Neden Enver Paşanın Sarıkamış Harekâtına karar verdiğini, harekatın lojistik hazırlıkları için neler yapıldığını ve nasıl engellendiğine değindi.

Sonrasında İlhami GÜLTEKİN harekatın aşamalarını ve stratejisinin detaylarına değinerek, düşmana ve soğuk iklim şartlarına karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiğin azim ve gayretini övdü.

Son olarak harekât planının işleyişinde gelişen olumsuzlukları ve başarısızlık nedenlerini anlatan GÜLTEKİN devamında dileyicilerin sorularını cevaplamaya başladı.

Program soru cevap kısmının uzaması ile Türk Milliyetçilerinin konu ile ilgi bilgilerini paylaştıkları akademik bir sohbete dönüşerek oldukça uzayarak sürdü.

Program sonrasında Kocaeli Türk Ocakları Başkanı Ali YILDIZ’da program hakkında şunları söyledi:

Türk Milliyetçileri birlikte çalıştıkça milletimizin müşküllerini teker teker kaldırır. Her konuda siyasi mekanizmaların çözüm üretmesini beklemek ve yapamadıklarını eleştirmek yerine, “biz neyi, nasıl yapabiliriz?” diye sormak lazım. Dönemleri içerisinde siyasetle de uğraşmış olsalar da Enver Paşa, Mustafa Kemal, Kazım KARABEKİR, Fevzi ÇAKMAK ve daha nicelerine kahraman dememizin altında bu yaklaşımı benimsemiş olmaları vardır. İlhami Bey’de bugün bize bunu hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz.”