Başkan Hürriyet, Paşa’daki üst yapı çalışmalarını inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hafta sonunu kent genelinde devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyerek geçirdi. Başkan Hürriyet, Akça Cami Caddesi ve Tavşantepe Mahallesinin ardından Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokağa giderek devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını kontrol etti. Yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözüldüğü bölge, Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını tamamlamasının ardından geniş ve ferah bir sosyal alana dönüşecek.

“YIKIMLARI KENDİ GÜCÜMÜZLE GERÇEKLEŞTİRDİK”

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Hafta sonu dahil kentin dört bir köşesinde çalışmaya devam ediyoruz. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak’ta 30 yıllık kamulaştırma sorununu çözmüştük. Buradaki yapılan hepsini kamulaştırdık. Sonra kendi gücümüzle hepsinin yıkımını gerçekleştirdik. Artık burası genişledi. Şimdi üst yapıyı düzenlemeye başladık.

“GÜZEL BİR ALAN OLUŞTURACAĞIZ”

Elektrik hatlarının yerin altına alınmasıyla ilgili SEDAŞ’ın çalışması var. Biz de aynı anda üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Burayı altyapısıyla birlikte yeniliyoruz. Kaliteli ve uzun süreli kullanılsın diye ince eleyip sık dokuyoruz. Mühendislik kurallarına uygun gitmeye çalışıyoruz. Işıklandırmalar, yürüyüş yolları ve park alanı ile birlikte mahalleye güzel bir sosyal alan kazandıracağız. Mahalle halkına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

GÜREŞEN, “ZEMİN DOLGU ÇALIŞMASI YAPTIK”

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Kamulaştırma çalışmalarının ardından binaları yıktık. Altyapı çalışmalarında yağmur suyu ve kanalizasyon işlemleri tamamlandı. Zaman kaybetmemek için SEDAŞ ile koordineli bir halde çalışıyoruz. Zemin dolgu çalışması yaptık. Daha sonra duvar çalışması gerçekleştirdik.

“GENİŞ VE KONFORLU HALE GETİRECEĞİZ”

Buradaki zemin çok gevşek. Bir oturma süresi var. Mevsim koşullarının ağırlaşacağını düşündüğümüzde zeminin oturmasını biraz daha engellemek için şu anda beton çalışması yapıyoruz. Hem sağlam olsun hem de çamuru engellesin diye. Beton çalışmasının ardından biraz bekleyeceğiz. Havalar tekrar düzeldiğinde kaldırım, aydınlatma ve asfalt çalışmalarımızı yaparak burayı çok daha geniş ve konforlu hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.