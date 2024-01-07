Cumhur İttifakı kenetlendi: Talus, Demirbaş ve Şengil bir araya geldi

KRİTİK GÜN ÖNCESİ ÖNEMLİ BULUŞMA

İzmit Seka Park’ta gerçekleşen buluşmada AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Av.Kaan Şengil bir araya geldi. Üç başkan da buluşmayla ilgili sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda birlik, beraberlik vurgusu yaptı. İşte o buluşmanın fotoğrafı ve yapılan paylaşımlar...

"Cumhur İttifakı olarak kenetlenerek, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz"

AKP Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve Güçlü Türkiye hayalimiz için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin önemini biliyor, Cumhur İttifakı olarak kenetlenerek, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı ortaklarımız Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanımız Murat Nuri Demirbaş ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanımız Av.Kaan Şengil ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. #DurmakYokYolaDevam

"Cumhur İttifakı, milletimizin sönmeyecek umudu"

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, "Cumhur İttifakı, milletimizin sönmeyecek umudu, silinmeyecek ufku, sinmeyecek huzur ve uğuru olarak kökleşmeye, yarınlarımız için çalışmaya devam ediyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ile bugün bir araya gelerek, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik yol haritasını konuştuk. Hayırlara vesile olsun."

"Yılmadan, yorulmadan dün olduğu gibi"

BBP Kocaeli İl Başkanı Av. Kaan Şengil, "Cumhur İttifakı olarak yılmadan, yorulmadan dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduk. Her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."