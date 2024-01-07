Cumhur İttifakı kenetlendi: Talus, Demirbaş ve Şengil bir araya geldi

KRİTİK GÜN ÖNCESİ ÖNEMLİ BULUŞMA
İzmit Seka Park’ta gerçekleşen buluşmada AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Av.Kaan Şengil bir araya geldi. Üç başkan da buluşmayla ilgili sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda birlik, beraberlik vurgusu yaptı. İşte o buluşmanın fotoğrafı ve yapılan paylaşımlar...
"Cumhur İttifakı olarak kenetlenerek, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz"
AKP Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve Güçlü Türkiye hayalimiz için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin önemini biliyor, Cumhur İttifakı olarak kenetlenerek, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı ortaklarımız Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanımız Murat Nuri Demirbaş ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanımız Av.Kaan Şengil ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. #DurmakYokYolaDevam
"Cumhur İttifakı, milletimizin sönmeyecek umudu"
MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, "Cumhur İttifakı, milletimizin sönmeyecek umudu, silinmeyecek ufku, sinmeyecek huzur ve uğuru olarak kökleşmeye, yarınlarımız için çalışmaya devam ediyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ile bugün bir araya gelerek, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik yol haritasını konuştuk. Hayırlara vesile olsun."
"Yılmadan, yorulmadan dün olduğu gibi"
BBP Kocaeli İl Başkanı Av. Kaan Şengil, "Cumhur İttifakı olarak yılmadan, yorulmadan dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduk. Her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Açlık Ve Sefalet - Dilerim sabi çocukların,yaşlıların beslenemediği,ısınamamadığı ekonomik çöküşü yaşattığınız halkın ittifakı sizi sandığa gömer.Halkı medya ile kandırmasanız gerçekleri bilse babası aday olsa oy vermeyecek kadar ülkeyi batırdınız,karanlığa sürüklediniz.Keşke açlık ve sefalete karşı birleşebilseydiniz.
Ziyaretçi - Polat Alemdar ve adamları gibi poz verilmiş hiç mi dikkat etmez insan
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.