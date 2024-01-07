07 Oca 2024 - 00:31- Gündem G:

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 15 hedef imha edildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini belirtti. Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 15 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda terörist etkisiz getirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 15 hedef imha edildi mask

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir."
# Hava, 2024

07 Oca 2024 - 00:31 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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