MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir."