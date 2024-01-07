"Hizmet için yeniden refah var"

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

''Milli Görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır''

"Milli Görüş siyaseti ahiret öncelikli bir siyasettir. Bunu duyanların bazısı bizi yadırgadı. Siz o zaman ölmeyi bekliyorsunuz, dünyayla ilgili yapacak bir işiniz yok dediler. Ama tam tersine aslında. Ahiret öncelikli siyaset olursa dünyayı imar edip insanlığa faydalı oluyor. Allah rızasını gözeten bir siyaset yapmadığınız zaman kendi cebinizi, kendi koltuğunuzu, kendi geleceğinizi, kendi isminizi düşünüyorsunuz. Öyle olunca da millete hizmet imkanınız olmuyor. Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır. Bu farkı bir kez daha açıkça burada ortaya koyduk. Milletimizin teveccühü ve ferasetiyle bundan sonra pişman olacağı, dizini döveceği tercihler yapmayacaktır. Her zaman dediğimiz gibi insanlığın kurtuluşunun ilacı ve çaresi olan milli görüşle karar kılacaktır. Dünyacı olan insanların ahireti düşünmeyen bakış açısıyla değerlendirenlerin anlamaktan güçlük çekeceği bir siyasettir. Ancak biz 52 seneden beri başta merhum Erbakan Hocamızın önderliğinde şimdi de hızlı bir şekilde devam eden mücadelemizde bütün insanlığın kurtuluş ve selameti için mücadele ediyoruz. Hepimiz içinde bulunduğumuz durumu düşünürsek dünyanın her zamankinden daha fazla dava adamına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Büyük davalar fedakar ruhlu, ahlaklı, tertemiz insanların omuzlarında yükselir ve kemale erirler. Dava adamı modern insani yakasına yapışmış kibirden uzak ben değil biz duygusuyla hareket eden gönül insanıdır. İşte bizim teşkilatlarımız bu dava adamları bu gönül insanlarıyla doluyor şükürler olsun." ifadelerini kullandı