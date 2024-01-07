MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Kitsiou dk. 66), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Cem Tuna Türkmen dk. 74), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Chatzigiovanis dk. 56), Macheda (Bajic dk. 66)
Yedekler: Gikiewcz, Alperen Kuyubaşı, Dokanovic, Astanakulov, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Evren Eren Elmalı, Berat Ayberk Özdemir (Kourmpelis dk. 89), Mendy, Visca (Mehmet Can Aydın dk. 90+2), Bakasetas, Fountas (Bardhi dk. 84), Onuachu (Enis Destan dk. 84)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Moreno, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Umut Güneş, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Visca (dk. 30) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Cephas (MKE Ankaragücü), Onuachu (Trabzonspor)
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.