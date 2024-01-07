Samsunspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Tan (Osman dk. 75), Alim Öztürk, Lubo Satka, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Tait dk. 59), Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 75), Landry Dimata (Fofana dk. 59), Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 46)
Yedekler: Szumski, Drongelen, Bola, Muhammed, Enes
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Federico Cecherini (Veseli dk. 51), Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Flavio Paoletti, Marcus Rohden, Can Keleş, Valentin Eysseric (Adnan dk. 83), Güven Yalçın, Kevin Lasagna (Serdar Dursun dk. 67)
Yedekler: Furkan, Kerem, Emir, Sangare, Salih, Samed
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Goller: Ercan (dk. 84) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Marius, Taylan (Samsunspor), Eysseric, Can, Biraschi (Fatih Karagümrük)
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.