07 Oca 2024 - 01:31- Siyaset G:

AKP İstanbul'un yeni yerel seçim şarkısı belli oldu!

AKP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.

AKP İstanbul'un yeni yerel seçim şarkısı belli oldu! mask

İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI

'Yeniden İstanbul' sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AKP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu.

Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri 'Çoğu Bitti Azı Kaldı' şarkısı yeniden yorumlandı. Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara

Kışı bitti, yazı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Sevin, İstanbulum, sevin

Bu mutluluk hakkın senin

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti, azı kaldı

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti ey, azı kaldı Nakarat

Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı

Vokalistler Söyler

(Yandık sevda ocağında)

(Hep gül olsun kucağında)

(Bu şehrin her sokağında)

(Aşkımızın izi kaldı)

Kaynak: CNN TÜRK

# 2024, AKP, sanatçı

07 Oca 2024 - 01:31 - Siyaset

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