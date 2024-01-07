AKP İstanbul'un yeni yerel seçim şarkısı belli oldu!

İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
'Yeniden İstanbul' sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AKP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu.
Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri 'Çoğu Bitti Azı Kaldı' şarkısı yeniden yorumlandı. Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.
Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…
Şarkının sözleri ise şöyle;
Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı Nakarat
Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı
Vokalistler Söyler
(Yandık sevda ocağında)
(Hep gül olsun kucağında)
(Bu şehrin her sokağında)
(Aşkımızın izi kaldı)
Çoğu bitti azı kaldı.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 6, 2024
Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…?#Sevinİstanbul pic.twitter.com/sgAy2jAndv
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.