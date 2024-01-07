Astsubay okulunda Menzil'e yakın bazı öğrenciler namaz kılma gerekçesiyle eğitime katılmadığı ileri sürüldü

Orduda cemaat iddiaları gündemden düşmüyor. Tuzla Piyade Okulu’nda teğmenler arasında yaşanan tartışmadan sonra çarpıcı bir iddia ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu’nda (JAMYO) ortaya atıldı.
İddiaya göre, Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen bazı ikinci sınıf öğrencileri, namaz kılma gerekçesiyle bazı eğitimlere katılmak istemedi. Komutanlar da bu duruma göz yumdu. Bunun sürekli hale gelmesi üzerine de ibadet gerekçesiyle eğitimlere katılmayan dört öğrenci ile duruma tepki gösteren başka bir öğrenci arasında tartışma yaşandı.
Tepki gösteren öğrencinin “Başlayacağım artık sizin torpilinize” çıkışı ardından sözlü tartışma fiziki tartışmaya dönüştü. 28 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen tartışma, komutanların müdahalesi ile son buldu. Gazetemize konuşan başka bir öğrenci ise bu kavganın ilk olmadığını 16 Ekim’de de Atatürk ile ilgili başka bir tartışmanın yaşandığını söyledi.
Öğrenci iddiayı şöyle anlattı: “O gün inkılap tarihi dersi sonrası Menzilci dört öğrenci, kantinde Atatürk hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. İçlerinden birisi Atatürk’ü kastederek ‘Bunu bize neden anlatıyorlar’ dediğini duyan başka üç öğrenciye tepki verdi, tartışma yaşandı. O tartışma da fiziki kavgaya döndü.”
Gazetemize konuşan başka bir öğrenci ise “Yönetim, olay dışarı çıkmasın diye kimseyi okuldan atmıyor ama okul Menzilci kaynıyor. Menzilci öğrenciler ile Atatürk hassasiyeti olan öğrenciler arasında sürekli zıtlık yaşanıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
kurt - - Tarikat mensupları komutanını mı dinler ? Şeyhini mi?
- FETÖ gibi darbe yapmaya kalkarlar mı?
- Türk ordusu hangi tarikat tarafından yönetilecek?
- Ev, arsa alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gayet şeriat ve hilafet yanlısı görünen bu İsrail Gizli Servisi’ne çalışan göçmenler bir güvenlik riski yaratıyor mu? Ordu içine yuvalandılar mı?
- Araplar halife istemiyor da biz neden halife istiyoruz?
- Sünniler hadislere dayandırarak halifenin Kureyşli olması şartını ararken, Şiiler halifenin Allah tarafından seçildiğine ve Ehl-i Beyt’ten (peygamberin ailesi) gelmesi gerektiğine inanıyorsa biz bunun neresindeyiz?
Aklımda deli sorular...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.