İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele’de Vezirçiftliği Mahalle’sinde faaliyet gösteren Atisan Ambalaj Atık Geri Dönüşüm bünyesinde istihdam etmek üzere 21-55 yaş aralığında cinsiyet fark etmeksizin 3 kamyon şoförü, 2 beden işçisi, 1 bakım onarımcısı, 1 elektrik teknisyeni olmak üzere 7 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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Kocaeli’deki geri dönüşüm firması personel alacak!
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele’de faaliyet gösteren geri dönüşüm firması bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.