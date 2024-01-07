Kocaeli’deki geri dönüşüm firması personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele’de Vezirçiftliği Mahalle’sinde faaliyet gösteren Atisan Ambalaj Atık Geri Dönüşüm bünyesinde istihdam etmek üzere 21-55 yaş aralığında cinsiyet fark etmeksizin 3 kamyon şoförü, 2 beden işçisi, 1 bakım onarımcısı, 1 elektrik teknisyeni olmak üzere 7 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.