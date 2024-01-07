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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'dan transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün...

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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'dan transfer mask

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boluspor'dan orta saha oyuncusu Guy Lucien Michel Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.
# sosyal medya, yıllık

07 Oca 2024 - 10:25 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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