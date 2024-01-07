ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'dan transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boluspor'dan orta saha oyuncusu Guy Lucien Michel Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.