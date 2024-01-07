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Marco Paıxao imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, anlaşmaya vardığı Portekizli golcü Marco Paıxao ile sözleşme imzaladı.

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Marco Paıxao imzayı attı mask

Yeşil-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan Forvet Marco Fılıpe Lopes Paıxao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Altay formasıyla 179 maçta forma giyen 39 yaşındaki Paıxao, 108 gol attıp, 17 de asist yaptı.

07 Oca 2024 - 10:26 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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