Marco Paıxao imzayı attı

Yeşil-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan Forvet Marco Fılıpe Lopes Paıxao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Altay formasıyla 179 maçta forma giyen 39 yaşındaki Paıxao, 108 gol attıp, 17 de asist yaptı.