Marco Paıxao imzayı attı

Yeşil-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan Forvet Marco Fılıpe Lopes Paıxao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.
Altay formasıyla 179 maçta forma giyen 39 yaşındaki Paıxao, 108 gol attıp, 17 de asist yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.