- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ilin adayını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ilin adayını açıklayacak mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Edinilen bilgilere göre, düzenlenen program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak, daha sonra ise İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu büyükşehir, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin’in belediye başkan adaylarının açıklaması bekleniyor. Erdoğan, daha sonra adaylarla fotoğraf çekilecek.

07 Oca 2024 - 10:35 - Siyaset

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.605.788 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL