Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Edinilen bilgilere göre, düzenlenen program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak, daha sonra ise İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu büyükşehir, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin’in belediye başkan adaylarının açıklaması bekleniyor. Erdoğan, daha sonra adaylarla fotoğraf çekilecek.
- Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ilin adayını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.