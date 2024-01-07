Pazar günü ligde ikinci yarının ilk maçında deplasmandaki rakibimiz olacak Manisa FK, Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam Mustafa Dalcı, bu oyuncuları istemediğini söyleyerek Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Bu iki oyuncunun menajeri de Kocaelispor’a öneri getirirken, Yeşil Siyahlılar henüz böyle bir transferi düşünmüyor.
07 Oca 2024 - 10:39- Spor Güncelleme:
Oğuzhan Berber ve Tabla Körfez’e gelmek istiyor
Pazar günü ligde ikinci yarının ilk maçında deplasmandaki rakibimiz olacak Manisa FK, Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.