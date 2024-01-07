Oğuzhan Berber ve Tabla Körfez’e gelmek istiyor

Pazar günü ligde ikinci yarının ilk maçında deplasmandaki rakibimiz olacak Manisa FK, Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam Mustafa Dalcı, bu oyuncuları istemediğini söyleyerek Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Bu iki oyuncunun menajeri de Kocaelispor’a öneri getirirken, Yeşil Siyahlılar henüz böyle bir transferi düşünmüyor.