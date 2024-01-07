07 Oca 2024 - 10:39- Spor G:

Oğuzhan Berber ve Tabla Körfez’e gelmek istiyor

Pazar günü ligde ikinci yarının ilk maçında deplasmandaki rakibimiz olacak Manisa FK, Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam...

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Oğuzhan Berber ve Tabla Körfez’e gelmek istiyor mask

Pazar günü ligde ikinci yarının ilk maçında deplasmandaki rakibimiz olacak Manisa FK, Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam Mustafa Dalcı, bu oyuncuları istemediğini söyleyerek Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollarını ayırdı. Bu iki oyuncunun menajeri de Kocaelispor’a öneri getirirken, Yeşil Siyahlılar henüz böyle bir transferi düşünmüyor. 
# Oğuzhan Berber, Tabla, yeni, Kocaelispor

07 Oca 2024 - 10:39 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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