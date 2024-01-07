Kocaelili Tahsin, MasterChef'te finalde!

MasterChef All Star finalistleri dün gece belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarı finale kalan yarışmacılar Tahsin, Esra ve Hasan 'gala yemeği' konseptiyle yarıştılar. Yarışmacılar bir 'gala yemeği' için başlangıç, ana yemek ve tatlı tabakları hazırladılar. Yarı final gecesine yaşanan bir talihsizlik damga vurdu. Yarışmacı Hasan'ın tabağı değerlendirmeye alınmadı. İşte yarı final gecesi yaşananlar...

BAŞLANGIÇ PUANLARI

Yarışmacılar 60 dakika içinde 'gala yemeği'ne uygun bir başlangıç tabağı yapmak için mücadele etti. Şeflerin tadımından sonra yarışmacılar şu puanları aldı:

Tahsin: 22,5

Esra: 18.5

Hasan: 24

Hasan bu etabın birincisi oldu.

ANA YEMEK PUANLARI

İkinci etapta yarışmacılar yine 60 dakika içinde 'gala yemeği'ne uygun ana yemek yapmak için mücadele etti. Yarışmacıların şeflerden bu tur için aldıkları puanlar şu şekilde:

Tahsin: 17

Esra: 20

Hasan: 22,5

Hasan ikinci etaptan da birinci olarak ayrıldı.

BİR ANLIK HATA PAHALIYA MAL OLDU

Yarışmacılar gecenin son etabında gala yemeğine uygun tatlı yapmak için mücadele etti. 60 dakikalık süre dolduktan sonra şefler tadım yaparken Somer Şef, Hasan'ın tabağında streç unutulduğunu fark etti.

Yarı final gecesi Hasan'ın yaşadığı talihsizlik nedeniyle puanlama yapılmadı. Hasan'ın tabağı değerlendirmeye alınmadan elendi.

Somer şef, "Bazen hayat sana karşı oynuyor bu oyunu. Maalesef hiçbirimizin istemediği hepimizin çok üzüldüğü bir yarışmacımızın başına bu etapta asla olmayacak bir olay geldi. Finale bir gün kala yemeğimizin içinden yabancı madde çıktı. Masterchef kuralları gereği yemeğin içinden yabancı madde çıkarsa maalesef o tabağı değerlendirmeye alamıyoruz ve çok üzülerek Masterchef'in üçüncüsü puanlama yapmaya gerek kalmadan belli oluyor. Bu gece sizler kadar bizler de üzgünüz." dedi.

Mehmet şef, "Şoktayız ilk defa bu aşamalarda puan kullanamıyoruz. Gerçekten yaşamadığımız bir şey çok üzücü." açıklamasında bulundu.

Büyük finale bir adım kala bir anlık hata nedeniyle elenen Hasan şu ifadeleri kullandı: "Başımız dik alnımız açık. Öyle geldik, öyle de gideceğiz. Buraya gelirken de her zaman duam buydu. Nasibimiz buraya kadarmış. Sizlerin de en az benim kadar üzüldüğünüzün farkındayım. Hayat devam ediyor. Bu noktaya kadar yine iyi geldik. İnsanlara karşı saygısızlığımız olduysa affola."

Hasan MasterChef All Star yarışmasından üçüncü olarak veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR FİNALİSTLERİ

Hasan'ın elenmesiyle büyük final için yarışacak iki isim belli oldu. Tahsin ve Esra 7 Ocak gecesi TV8 ekranlarında 'canlı' yayınlanacak bölümde büyük final oynayacak.Yarışmacılardan yaptıkları yemekler ve aldıkları puanlardan sonra bir kişi MasterChef All Star birincisi olup kupayı almaya hak kazanacak.