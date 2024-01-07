07 Oca 2024 - 11:07- Gündem G:

KAR GELİYOR AMA ESNAF KÜPÜNÜ DOLDURDU

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KAR GELİYOR AMA ESNAF KÜPÜNÜ DOLDURDU mask

İzmit çarşı esnafı adeta köşeyi döndü. Yılbaşı öncesinde başlayan yeni yıl hareketliliği, İzmit kent merkezi esnafının yüzünü güldürdü. Son yılların en kalabalık günlerini yaşayan kent içerisinde alış veriş yoğunluğu açık açık gözlendi. Salı günü geç saatlerde kentimizde de kar yağışı. Tabii esnaf olumsuz etkilenecek. Cumartesi günü de hayli iyi hasılat yapan esnaf, pazar günü havanın serinlemesi ve fırtına nedeniyle durağanlaştı. Ancak geride kalan yılın son günleri ve yeni yılın ilk 6 gününde, pırıl pırıl yazdan kalma güneyli havada, kasalar bereketle doldu. Yani esnaf geciken kışa hazır.
# kar yağışı, kar, yeni

07 Oca 2024 - 11:07 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(1)
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Emekli - Küpünü dolduran esnaf niçin kira ücretleri için ağlıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 11:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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