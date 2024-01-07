KAR GELİYOR AMA ESNAF KÜPÜNÜ DOLDURDU

İzmit çarşı esnafı adeta köşeyi döndü. Yılbaşı öncesinde başlayan yeni yıl hareketliliği, İzmit kent merkezi esnafının yüzünü güldürdü. Son yılların en kalabalık günlerini yaşayan kent içerisinde alış veriş yoğunluğu açık açık gözlendi. Salı günü geç saatlerde kentimizde de kar yağışı. Tabii esnaf olumsuz etkilenecek. Cumartesi günü de hayli iyi hasılat yapan esnaf, pazar günü havanın serinlemesi ve fırtına nedeniyle durağanlaştı. Ancak geride kalan yılın son günleri ve yeni yılın ilk 6 gününde, pırıl pırıl yazdan kalma güneyli havada, kasalar bereketle doldu. Yani esnaf geciken kışa hazır.