İzmit çarşı esnafı adeta köşeyi döndü. Yılbaşı öncesinde başlayan yeni yıl hareketliliği, İzmit kent merkezi esnafının yüzünü güldürdü. Son yılların en kalabalık günlerini yaşayan kent içerisinde alış veriş yoğunluğu açık açık gözlendi. Salı günü geç saatlerde kentimizde de kar yağışı. Tabii esnaf olumsuz etkilenecek. Cumartesi günü de hayli iyi hasılat yapan esnaf, pazar günü havanın serinlemesi ve fırtına nedeniyle durağanlaştı. Ancak geride kalan yılın son günleri ve yeni yılın ilk 6 gününde, pırıl pırıl yazdan kalma güneyli havada, kasalar bereketle doldu. Yani esnaf geciken kışa hazır.
07 Oca 2024 - 11:07- Gündem Güncelleme:
KAR GELİYOR AMA ESNAF KÜPÜNÜ DOLDURDU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Küpünü dolduran esnaf niçin kira ücretleri için ağlıyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.