ER BAKAN SPOR YEMEKTE BULUŞTU  

YUSUF VE TURGAY’I ALDILAR

Bölgemizin tanınmış sporcularından Yusuf Balcı ve Tugay Yeşil’i bu sezon renklerine bağlayan Er Bakan Spor oluşturduğu güçlü kadro ile bu sezon şampiyonluk hedefliyor. Sezon başlamadan yemek organizasyonu düzenleyen Er Bakan Spor Kulübü Başkanı Şamil Ayyıldız, yemekte yeni sezon hedeflerini A takım sporcuları ve kulüp yönetimi ile paylaştı. Bakan “Kulüp olarak kurulduğumuz günden bu yana karşılaştığımız çeşitli zorluklar ve sıkıntıları siz değerli sporcularımız ve kıymetli yönetimimizle birlikte birbirimize destek olarak atlattık” derken, “2 yıl gibi kısa bir sürede adından sıkça söz ettiren Er Bakan sporumuz bu yıl A takım seviyesinde inşallah şampiyon olacaktır” diye konuştu.

AHMET HOCAMIZA GÜVENİMİZ TAMDIR

Ayyıldız “2 yıldır takımın ağabeyliğini ve hocalığını üstlenen, her yaş grubunda takımı başarıdan başarıya koşturan Ahmet Yılmaz hocamıza güvenim tamdır. Er Bakan Spor bu yıl kadromuza kattığımız güçlü isimlerle ve ilerleyen günlerde açıklayacağımız sürpriz transferlerimizle birlikte şampiyonluk ipini göğüsleyecektir” diyerek yemeğe katılan tüm sporculara ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.