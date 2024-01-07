ER BAKAN SPOR YEMEKTE BULUŞTU  

YUSUF VE TURGAY’I ALDILAR
Bölgemizin tanınmış sporcularından Yusuf Balcı ve Tugay Yeşil’i bu sezon renklerine bağlayan Er Bakan Spor oluşturduğu güçlü kadro ile bu sezon şampiyonluk hedefliyor. Sezon başlamadan yemek organizasyonu düzenleyen Er Bakan Spor Kulübü Başkanı Şamil Ayyıldız, yemekte yeni sezon hedeflerini A takım sporcuları ve kulüp yönetimi ile paylaştı. Bakan “Kulüp olarak kurulduğumuz günden bu yana karşılaştığımız çeşitli zorluklar ve sıkıntıları siz değerli sporcularımız ve kıymetli yönetimimizle birlikte birbirimize destek olarak atlattık” derken, “2 yıl gibi kısa bir sürede adından sıkça söz ettiren Er Bakan sporumuz bu yıl A takım seviyesinde inşallah şampiyon olacaktır” diye konuştu.
AHMET HOCAMIZA GÜVENİMİZ TAMDIR
Ayyıldız “2 yıldır takımın ağabeyliğini ve hocalığını üstlenen, her yaş grubunda takımı başarıdan başarıya koşturan Ahmet Yılmaz hocamıza güvenim tamdır. Er Bakan Spor bu yıl kadromuza kattığımız güçlü isimlerle ve ilerleyen günlerde açıklayacağımız sürpriz transferlerimizle birlikte şampiyonluk ipini göğüsleyecektir” diyerek yemeğe katılan tüm sporculara ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.