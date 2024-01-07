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Nuh Çimento Kocaeli’ye olan yatırımlarını sürdürüyor!

Nuh Çimento, rüzgar türbinleri için SANY Renewable Energy ile görüşmelere başlama kararı aldı.

Aygün Baş
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Nuh Çimento Kocaeli’ye olan yatırımlarını sürdürüyor! mask

Nuh Çimento, rüzgar türbinleri için SANY Renewable Energy ile görüşmelere başlama kararını KAP’a bildirdi. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında satın alınacak rüzgar türbinleri için teklif veren firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, SANY Renewable Energy Co. Ltd. firması ile sözleşme görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmiştir.”
# nuh çimento, karar, yatırım

07 Oca 2024 - 11:32 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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