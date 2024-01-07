Nuh Çimento, rüzgar türbinleri için SANY Renewable Energy ile görüşmelere başlama kararını KAP’a bildirdi. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında satın alınacak rüzgar türbinleri için teklif veren firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, SANY Renewable Energy Co. Ltd. firması ile sözleşme görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmiştir.”
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Nuh Çimento Kocaeli’ye olan yatırımlarını sürdürüyor!
Nuh Çimento, rüzgar türbinleri için SANY Renewable Energy ile görüşmelere başlama kararı aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Herekede koca dağı erittilerrr
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.