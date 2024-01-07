Nuh Çimento Kocaeli’ye olan yatırımlarını sürdürüyor!

Nuh Çimento, rüzgar türbinleri için SANY Renewable Energy ile görüşmelere başlama kararını KAP’a bildirdi. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında satın alınacak rüzgar türbinleri için teklif veren firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, SANY Renewable Energy Co. Ltd. firması ile sözleşme görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmiştir.”