07 Oca 2024 - 11:51- Gündem G:

Muhtardan azalara teşekkür yemeği

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Muhtardan azalara teşekkür yemeği mask
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Geçtiğimiz dönem İzmit Hacı Hızır Mahallesi muhtarlığına aday olan ve kazanan Lütfi Bodur kendisini yalnız bırakmayan ve her koşulda destek veren azalarına İzmit Balkan Yerleşkesinde kahvaltı vererek teşekkür etti. Bu yıl da yine aday olan Lütfi Bodur mahallesinde kısa sürede kendini sevdirerek güzel çalışmalara imza attı. Balkan yerleşkesinde kahvaltıda hazır bulunan azalara bir konuşma yaparak yeniden adaylığını açıkladı . Lütfi Bodur yaptığı konuşmada 5 yıl önce yola birlikte çıktıklarını hatırlatarak, “ Mahallede dayanışmayı sağladık. Bu çok önemliydi. Bu 5 yıl pandemi sebebiyle sıkıntılı geçti. Ardından depremi yaşadık. Mahallemiz eski bir Mahalle. Bir çok sorunun üstesinden geldik. Ekibimizde değişiklik yok. Aramıza katılan yeni arkadaşlarınız var. Hedefimiz ekibimizi çoğaltarak 2044 ‘ü belirledik. “ Dedi. Azalar Abdullah Ahçı, Feridun Önder, Hüseyin Bingöl, İsmet Baltacı, Nihal Korkmaz, Buse Ertürk ,Hasan Dere, Misli Seza Korukoğlu ve eşleri katıldı. Samimi geçen kahvaltıda azalar muhtarlarının her zaman yanında olacaklarını belirterek tam destek verdiler.
# yeni, aday

07 Oca 2024 - 11:51 - Gündem

Muhabir  Büşra Bozbağ

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