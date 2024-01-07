Geçtiğimiz dönem İzmit Hacı Hızır Mahallesi muhtarlığına aday olan ve kazanan Lütfi Bodur kendisini yalnız bırakmayan ve her koşulda destek veren azalarına İzmit Balkan Yerleşkesinde kahvaltı vererek teşekkür etti. Bu yıl da yine aday olan Lütfi Bodur mahallesinde kısa sürede kendini sevdirerek güzel çalışmalara imza attı. Balkan yerleşkesinde kahvaltıda hazır bulunan azalara bir konuşma yaparak yeniden adaylığını açıkladı . Lütfi Bodur yaptığı konuşmada 5 yıl önce yola birlikte çıktıklarını hatırlatarak, “ Mahallede dayanışmayı sağladık. Bu çok önemliydi. Bu 5 yıl pandemi sebebiyle sıkıntılı geçti. Ardından depremi yaşadık. Mahallemiz eski bir Mahalle. Bir çok sorunun üstesinden geldik. Ekibimizde değişiklik yok. Aramıza katılan yeni arkadaşlarınız var. Hedefimiz ekibimizi çoğaltarak 2044 ‘ü belirledik. “ Dedi. Azalar Abdullah Ahçı, Feridun Önder, Hüseyin Bingöl, İsmet Baltacı, Nihal Korkmaz, Buse Ertürk ,Hasan Dere, Misli Seza Korukoğlu ve eşleri katıldı. Samimi geçen kahvaltıda azalar muhtarlarının her zaman yanında olacaklarını belirterek tam destek verdiler.
07 Oca 2024 - 11:51- Gündem Güncelleme:
Muhtardan azalara teşekkür yemeği
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07 Oca 2024 - 11:51 - Gündem Yazdır
Muhabir Büşra Bozbağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.