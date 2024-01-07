07 Oca 2024 - 11:57- Gündem G:

Kocaeli Trakya İlleri Derneği etkinliklerine devam ediyor  

DİLEK COŞGUN
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Kocaeli Trakya İlleri Derneği etkinliklerine devam ediyor   mask
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Kocaeli Trakya İlleri Derneği’nin etkinlikleri sürüyor. Körfez’de bulunan Kocaeli Özel Bakım ev Rehabilitasyon merkezindeki derneğin bünyesinde bulunan Koro Rumeli Fasıl Grubu ile moral motivasyon etkinliği düzenlendi. Coşkulu ve moral verici bu etkinliğe katılanlar keyifli vakit geçirdi. Dernekten yapılan açıklamada “Başta Dernek Başkanı Şenol Kozaya Koro sorumlusu Esra Şafak hanıma Koro hocası şefi Muzaffer Aliş oğluna Rumeli fasıl grubuna Koro üyesi Rehabilitasyon çalışanları Sedef Kara ve Gülşen Balta'ya ve Dernek yönetimi üyelerimize çok çok teşekkür ediyoruz”  ifadeleri yer aldı.

07 Oca 2024 - 11:57 - Gündem

Muhabir  Dilek Coşgun

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