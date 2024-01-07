Kocaeli Trakya İlleri Derneği’nin etkinlikleri sürüyor. Körfez’de bulunan Kocaeli Özel Bakım ev Rehabilitasyon merkezindeki derneğin bünyesinde bulunan Koro Rumeli Fasıl Grubu ile moral motivasyon etkinliği düzenlendi. Coşkulu ve moral verici bu etkinliğe katılanlar keyifli vakit geçirdi. Dernekten yapılan açıklamada “Başta Dernek Başkanı Şenol Kozaya Koro sorumlusu Esra Şafak hanıma Koro hocası şefi Muzaffer Aliş oğluna Rumeli fasıl grubuna Koro üyesi Rehabilitasyon çalışanları Sedef Kara ve Gülşen Balta'ya ve Dernek yönetimi üyelerimize çok çok teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
07 Oca 2024 - 11:57- Gündem Güncelleme:
Kocaeli Trakya İlleri Derneği etkinliklerine devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.