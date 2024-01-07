Marshall Boya’da kritik ayrılık!

Marshall Boya’nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sibel Acar’ın görev ayrıldığı açıkladı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapan ve ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olan Sn. Sibel Acar, bu görevlerinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.”