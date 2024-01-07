Terfi kursuna katılacak Kocaelili hakem ve gözlemciler belli oldu

2023- 2024 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanları belirlemelerine yönelik takvim faaliyetleri kapsamında illerden terfi kurslarına katılacak hakem ve gözlemcilerin listesi açıklandı. Kurslar 10 Ocak 2024 Çarşamba günü düzenlenecek. Milli rekortmen ciritçimiz futbol gözlemcimiz Fatma Akkurt da kursa davet edildi.

2.BÖLGE BÖLGESEL

HAKEMLİĞE TERFİ

ÇAĞRISI YAPILAN

KOCAELİLİ HAKEMLER:

A. ERDEM MAZLUM

FATİH DURSUN

MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOLGA TÜRKSEVER

YUSUF BALCI



2.BÖLGE BÖLGESEL

YARDIMCI HAKEMLİĞE

TERFİ ÇAĞRISI YAPILAN

KOCAELİLİ HAKEMLER:

BARIŞ CAN

RAMAZAN YILDIZ

TUĞBERK UYGUN



2.BÖLGE BÖLGESEL

GÖZLEMCİLİĞE TERFİ

KURSU KOCAELİLİ

GÖZLEMCİLER:

FATMA AKKURT

TUNCER OFLU

NACİ KAZAK

ALİCAN ERÇELİK

YÜCEL AVADOS

FEVZİ TOK

ÖMER MUTLU

ALAATTİN BİRGÜL