Terfi kursuna katılacak Kocaelili hakem ve gözlemciler belli oldu

2023- 2024 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanları belirlemelerine yönelik takvim faaliyetleri kapsamında illerden terfi kurslarına katılacak hakem ve gözlemcilerin listesi açıklandı. Kurslar 10 Ocak 2024 Çarşamba günü düzenlenecek. Milli rekortmen ciritçimiz futbol gözlemcimiz Fatma Akkurt da kursa davet edildi.
2.BÖLGE BÖLGESEL
HAKEMLİĞE TERFİ
ÇAĞRISI YAPILAN
KOCAELİLİ HAKEMLER:
A. ERDEM MAZLUM
FATİH DURSUN
MUSTAFA ÇALIŞKAN
TOLGA TÜRKSEVER
YUSUF BALCI
2.BÖLGE BÖLGESEL
YARDIMCI HAKEMLİĞE
TERFİ ÇAĞRISI YAPILAN
KOCAELİLİ HAKEMLER:
BARIŞ CAN
RAMAZAN YILDIZ
TUĞBERK UYGUN
2.BÖLGE BÖLGESEL
GÖZLEMCİLİĞE TERFİ
KURSU KOCAELİLİ
GÖZLEMCİLER:
FATMA AKKURT
TUNCER OFLU
NACİ KAZAK
ALİCAN ERÇELİK
YÜCEL AVADOS
FEVZİ TOK
ÖMER MUTLU
ALAATTİN BİRGÜL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.