İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde ikamet eden İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Yılmaz Öztürk (51) kanser hastalığı sebebiyle vefat etti. 2 çocuk babası Yılmaz Öztürk’ün cenazesi öğle namazına müteakip Alikahya Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Asayiş
Yılmaz Öztürk hayata gözlerini yumdu
Alikahya Merkez Mahallesi’nde ikamet eden Yılmaz Öztürk amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.