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Yılmaz Öztürk hayata gözlerini yumdu

Alikahya Merkez Mahallesi’nde ikamet eden Yılmaz Öztürk amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Yılmaz Öztürk hayata gözlerini yumdu mask
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İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde ikamet eden İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Yılmaz Öztürk (51) kanser hastalığı sebebiyle vefat etti. 2 çocuk babası Yılmaz Öztürk’ün cenazesi öğle namazına müteakip Alikahya Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# eğitim, çocuk

07 Oca 2024 - 13:54 - Asayiş

Muhabir  Aygün Baş

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