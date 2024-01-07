İşte AKP’nin 28 şehirdeki başkan adayları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da yapılacak aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 15 il belediyesi için adaylarını açıklaması bekleniyor. Toplantıya az bir süre kala kulislere yansıyan adaylar şöyle:
BÜYÜKŞEHİR
- Aydın - Mustafa Savaş
- Balıkesir - Yücel Yılmaz
- Bursa - Ali Nur Aktaş
- Denizli - Osman Zolan
- Erzurum - Mehmet Sekmen
- Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
- İstanbul - Murat Kurum
- Kocaeli - Tahir Büyükakın
- Mardin - Veysi Şahin
- Muğla - Aydın Ayaydın
- Ordu - Mehmet Hilmi Güler
- Samsun - Halit Doğan
DİĞER ŞEHİRLER
- Artvin - Mehmet Kocatepe
- Bayburt - Abdurrahman Polattimur
- Bingöl-Erdal Arıkan
- Bitlis - Nesrullah Tanğlay
- Çanakkale-Jülide İskenderoğlu
- Çankırı - Hüseyin Filiz
- Düzce - Faruk Özlü
- Edirne - Belgin İba
- Elazığ - Şahin Şerifoğulları
- Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
- Isparta - Şükrü Başdeğirmen
- Kastamonu - Tahsin Babaş
- Rize - Rahmi Metin
- Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
- Tokat - Eyüp Eroğlu
- Yalova - Mustafa Tutuk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.