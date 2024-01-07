İşte AKP’nin 28 şehirdeki başkan adayları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da yapılacak aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 15 il belediyesi için adaylarını açıklaması bekleniyor. Toplantıya az bir süre kala kulislere yansıyan adaylar şöyle:

BÜYÜKŞEHİR

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bursa - Ali Nur Aktaş

Denizli - Osman Zolan

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

İstanbul - Murat Kurum

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Mardin - Veysi Şahin

Muğla - Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Samsun - Halit Doğan

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