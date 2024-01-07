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Tülay Ala hayatını kaybetti

İzmit Çukurbağ Mahallesi’nde ikamet eden Tülay Ala kolon kanseri nedeniyle vefat etti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Tülay Ala hayatını kaybetti mask

İzmit Çukurbağ Mahallesi Veli Baba Sokak’ta ikamet eden ev hanımı Tülay Ala (61) kolon kanseri sebebiyle vefat etti. 1 çocuk annesi Tülay Ala’nın cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk

07 Oca 2024 - 14:02 - Asayiş

Muhabir  Aygün Baş

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