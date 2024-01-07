İzmit Çukurbağ Mahallesi Veli Baba Sokak’ta ikamet eden ev hanımı Tülay Ala (61) kolon kanseri sebebiyle vefat etti. 1 çocuk annesi Tülay Ala’nın cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Asayiş
Tülay Ala hayatını kaybetti
İzmit Çukurbağ Mahallesi’nde ikamet eden Tülay Ala kolon kanseri nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.