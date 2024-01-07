- Asayiş

Celal Boz vefat etti

Yahya Kaptan Mahallesi’nde ikamet eden işçi emeklisi Celal Boz 76 yaşında hayata gözlerini yumdu

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Celal Boz vefat etti mask

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Kırçiçeği sokakta ikamet eden işçi emeklisi Celal Boz (76) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. 3 çocuk babası Celal Boz’un cenazesi Akşemsettin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk, işçi

07 Oca 2024 - 14:03 - Asayiş

Muhabir  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.605.788 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL