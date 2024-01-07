Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

Kenny konusunda bilmece çözüldü. Kocaelispor’un da ilgilendiği futbolcudan vazgeçildiğini Kocaeli Taraftar yazdı, Kenny eski kulübü Bandırma’ya imza attı. Aynı olay Kaoukou’da da yaşandı. Yönetim transferi sırlar içinde sürdürürken, İsveç’ten transfer edilen, sadece 100 dakika forma giymiş olan Christian Koakou’yu cumartesi günü kadro dışı bıraktı ve yollarını ayırdı. Bu açıklama resmi kanaldan yapıldı. Ancak pazartesi günü kamp kadrosu açıklanırken, listede İsveçli’nin de olduğu görüldü. Cuma günü özel maçta 11’de sahaya çıkan Koakou ilk yarıda iki gol atarak yıldızlaştı. Şimdi herkes birbirine şaşkın gözlerle bakıyor ve bu bilmecenin de nasıl çözüleceğini merak ediyor.