Kenny konusunda bilmece çözüldü. Kocaelispor’un da ilgilendiği futbolcudan vazgeçildiğini Kocaeli Taraftar yazdı, Kenny eski kulübü Bandırma’ya imza attı. Aynı olay Kaoukou’da da yaşandı. Yönetim transferi sırlar içinde sürdürürken, İsveç’ten transfer edilen, sadece 100 dakika forma giymiş olan Christian Koakou’yu cumartesi günü kadro dışı bıraktı ve yollarını ayırdı. Bu açıklama resmi kanaldan yapıldı. Ancak pazartesi günü kamp kadrosu açıklanırken, listede İsveçli’nin de olduğu görüldü. Cuma günü özel maçta 11’de sahaya çıkan Koakou ilk yarıda iki gol atarak yıldızlaştı. Şimdi herkes birbirine şaşkın gözlerle bakıyor ve bu bilmecenin de nasıl çözüleceğini merak ediyor.
- Spor
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?
30 Aralık Cumartesi günü İsveçli Koaukou kadro dışıydı, 2 Ocak Salı günü Antalya’da kampa katıldı, Kastamonu özel maçında iki gol attı:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.