Başkentte ucuz yumurta kuyruğu

Vatandaş, kahvaltıların vazgeçilmezi, çocukların gelişimindeki en önemli gıda maddelerinden yumurta için de artık kuyruğa giriyor. Enflasyon ve dövizdeki yükseliş girdi maliyetlerini artırdıkça yumurta fiyatı da katlandı. Vatandaş da çareyi, ucuz et ve ekmek kuyruklarından sonra ucuz yumurta için de kuyruğa girmekte buldu. Ankara’da İş Yurtları Kurumu Halka Açık Satış Mağazası’nda piyasaya göre biraz daha ucuza satılan 30’lu yumurta için vatandaşlar sabah saat 8’de sıraya girdi. Kuyruktaki vatandaşlar, düşük maaşlara tepki gösterdi. Genellikle emeklilerin girdiği kuyrukta vatandaşlar, “Saat 8’de geldim, 7.500 lira alıyorum, neyle geçineceksin?”, “8.30’dan beri burada bekliyorum. Cebimize girmeden zamları yedik”, “Kendine yüzde 80, emekli maaşına gelince yüzde 37… Hak mı bu? Yeri gelince haktan, adaletten bahsediyorlar…”, “Aldığımız para yetmiyor. Çoluk çocuk yumurta, yoğurt bekliyor, onun için sıraya girdim. Şu rezilliğe bakın…”, “Verdikleri 7.500 maaşla sürün, git...”, “Biraz ucuz piyasaya göre, mecburuz yani, emekliyiz. Aldığımız 7.500…” ifadeleriyle tepki gösterdi.

85 liraydı 100 liraya çıktı

İş Yurtları Mağazası’nda da yumurtaya zam geldi. Bir vatandaş çarşamba günü 30’lu yumurtayı 85 liraya alıp çocuklarına dağıttığını şimdi ise 100 liraya aldığını söyledi. Yumurtanın tanesi burada 3.33 TL’ye gelirken kolisi yaklaşık 132.5 TL’ye satılan marketlerde ise 4.41 TL’den satılıyor.

Kaynak: SÖZCÜ