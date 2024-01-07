Eski TBMM İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti.
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Eski milletvekili Halil Özcan, hayatını kaybetti
AKP sıralarında 4 dönem görev alan eski milletvekili Halil Özcan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.