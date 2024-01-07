Büyükakın'ın adaylığı açıklanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Toplantıda başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak üzere çok sayıda ilin adayı Erdoğan tarafından ilan edilecek.Basına yansıyan bilgilere göre Erdoğan'ın İBB adayı olarak açıklayacağı isim eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise tekrardan Tahir Büyükakın aday olacak. Kongre merkezindeki salona gelen Büyükakın partililerin büyük ilgisiyle karşılandı. Tahir Büyükakın'a salonda AKP İl Başkanı, İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ve belediye başkanları eşlik etti. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş da Büyükakın'a eşlik etti.